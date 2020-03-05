القصبي: قانون الإدارة المحلية لن يخرج إلى النور إلا بالتوافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الإدارة المحلية لن يخرج إلى النور إلا إذا كان قانونًا توافقيًا بين الجميع، نظرًا لأهميته ولأنه يهم كل شرائح المجتمع.

أضاف القصبي، في تصريحات الأربعاء على هامش جلسة الحوار المجتمعي السادسة التي يعقدها إئتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، أن القانون أخذ زخمًا كبيرًا، بالرغم من أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلسات عديدة حوله، إلاّ أن القانون كان لا يزال عليه خلافات واختلافات، لذا وطبقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء حوار مجتمعي حوله لخروجه بشكل توافقي، نستمع لكافة الأطراف ونأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر أن بعض الفئات طالبت الإئتلاف بضرورة الانضمام إلى جلسات الحوار المجتمع كممثلين للفلاحين وتم الاستجابة لطلبهم، وسيتم تحديد اجتماع لهم للاستماع إلى وجهات نظرهم حول القانون.