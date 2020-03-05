المسماري: الجيش الليبي قتل 35 إرهابيًا سوريًا وأسقط 6 طائرات مسيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي - (د ب ا)

أفاد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بمقتل 35 إرهابيًا سوريًا من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخلاف الجرحي ومن سقطوا تحت الأنقاض، في ضربة واحدة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن سيطرة المليشيات في طرابلس مكنتهم من تهريب الأموال الليبية والذهب إلى الخارج، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الليبي ماليًا، بحسب موقع "ليبيا 24" الإخباري.

وأضاف المسماري، "أن الجيش تمكن من إسقاط 6 طائرات مسيرة لقوات الوفاق خلال الأيام الماضية".

وتابع أن "مدفعية حكومة الوفاق تهدد الأحياء الآمنة في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس".

وأشار المسماري إلى اشتباكات تدور مع قوات الوفاق في منطقة الهضبة.

Advertisements

وتابع أن الإرهابي المصري أبو اليقظان، من جبهة النصرة التابعة للقاعدة موجود الآن في طرابلس.

واستطرد المسماري، أن غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، دخل من الباب الخطأ وسقط في الهاوية.

كان سلامة قد طلب يوم الاثنين الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعفاءه من منصبه، مرجعا ذلك إلى أن حالته الصحية لاتسمح له بمواصلة جهوده للوساطة .

يشار إلى أن سلامة سعى لاطلاق ثلاثة مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية، تجمع طرفي الصراع في ليبيا، وهي ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية، والجيش الوطني الليبي، بموجب مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في التاسع عشر من يناير الماضي. ولم يسفر اجتماع للمسار العسكري في جنيف الشهر الماضي عن نتائج ملموسة.

وتسرى في ليبيا منذ الثاني عشر من شهر يناير بين قوات ما تسمى بحكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول طرابلس لتطهيرها من الإرهابيين، غير أن الطرفين يتهم كل منهما الآخر بخرق الهدنة.