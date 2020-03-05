كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جو بايدن: نعمل على بناء حركة واسعة للانتصار على ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرشح الديمقراطي،نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنه يعمل على بناء حركة واسعة للانتصار على دونالد ترامب.

وأوضح "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن ارتفاع نسب المشاركة يشير إلى رغبة الشعب الأمريكي بالتغيير.

وأشار إلى أنه عمل مع أوباما على حل الكثير من التحديات بضمنها قطاع السيارات والمناخ والضمان الصحي، منوها بأنه يجب التركيز على الهدف وهو الانتصار على ترامب.