كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق ترامب وماكرون على التعاون لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على وضع رؤية، في إطار مجموعة الدول السبع، للتنسيق الصحي والعلمي والاقتصادي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصفت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على موقع تويتر، المحادثات الهاتفية بين الرئيسين بالـ"ممتازة"، وأنها تهدف التحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19، وتابعت "إننا مستعدان لتنسيق تصدينا على الصعد العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع".

وأوضح الإليزيه، أن ماكرون وترامب اتفقا على الحاجة إلى تحقيق "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس.

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