بني ملال بدون سيارات أجرة.. السائقون في إضراب-صور

شهدت مدينة بني ملال، صباح اليوم الأربعاء، توقفا شبه كلي لسيارات الأجرة، ما يعلن انطلاق الإضراب، الذي دعت إليه الإطارات النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، احتجاجا على تداعيات الترخيص لخطوط، ومسارات جديدة لحافلات النقل الحضري بالمدينة.

‎ وقال النقابي، الزرهوني محمد، لـ “اليوم24″، إن سائقي سيارات الأجرة دخلوا في إضراب لمدة 24 ساعة، قابلة للتمديد، احتجاجا على الترخيص لحافلات النقل العمومي بخطوط جديدة، ما سيتسبب لهم في ضرر.

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‎ وأكد المتحدث ذاته أن الترخيص الجديد يضر بسائقي سيارة الأجرة، الذين يعانون في الأصل غلاء مادة الكازوال، والمعيشة.

وشهدت المحطة القديمة مكان احتجاج سيارات الأجرة استنفارا لمختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية.