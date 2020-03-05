كورونا بالعالم: 3254 وفاة ونحو 100 ألف إصابة في 80 دولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 80 دولة حول العالم حتى مساء الأربعاء، إلى 3254 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 ألفا و178 إصابة، وفق معلومات أحصتها وكالة "الأناضول" للأنباء.

تسجيل حالة وفاة ثانية في العراق

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إنه تم "تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقًا بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد، ويبلغ من العمر 65 سنة، ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وشدد على ضرورة الالتزام بالتوصيات المطلوبة لمنع انتقال العدوى، وحث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصادر طبية في وقت سابق الأربعاء، بوفاة مصاب بالفيروس في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وقررت محافظات صلاح الدين وكركوك، والنجف، تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية، لمنع انتشار الفيروس.

وقال عمار البلداوي، نائب محافظ صلاح الدين، خلال مؤتمر صحافي، إنه "تقرر تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد كافة لمدة أسبوع، وتقليص الدوام (العمل) في الدوائر الحكومية بنسبة 50 بالمائة".

امرأة وصلت من إيران ترتدي قناعًا في مطار النجف بالعراق (أ ب)

كما قالت الإدارة المحلية بكركوك، في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس، حفاظًا على سلامة مواطني كركوك، ضمن توصيات خلية الأزمة في المحافظة".

وقالت خلية الأزمة بمحافظة النجف، والتي تضم المحافظ ومدراء الدوائر المختصة، في بيان، إنه تم تمديد تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس وبالنسبة للموظفين التربويين حتى إشعار آخر.

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان، في بيان الأربعاء، من تحول العراق إلى بؤرة للفيروس؛ بسبب عدم إغلاق منافذه الحدودية.

وسجلت إيران، حتى الأربعاء، 92 وفاة وألفين و922 إصابة بالفيروس.

فيما سجل العراق 3 إصابات جديدة بالفيروس، الأربعاء، ليرتفع عدد المصابين إلى 35، منذ تسجيل أول إصابة في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وجميع المصابين قدموا من إيران، باستثناء الحالات الثلاثة الأخيرة، ولم توضح وزارة الصحة كيفية إصابتهم.

وقررت بغداد، في 28 شباط/ فبراير الماضي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر مواطنيها إلى 9 دول، هي الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة

وأعلنت السلطات الطبية الأميركية، تسجيل حالتيّ وفاة اليوم، بينهما أول حالة وفاة في ولاية كاليفورنيا، أكثر الولايات الأميركية سكانا وثالثها مساحة، حسبما نقلت قناة "ABC News".

فيما كانت الوفاة الثانية لليوم في ولاية واشنطن، التي شهدت الوفيات التسعة الباقية.

وقال مسؤولو القطاع الصحي في كاليفورنا، إن الوفاة لشخص كان في رحلة خارجية في الفترة بين 11 و21 شباط/ فبراير الماضي على متن باخرة سياحية انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه المكسيك.

في منطقة مطار أورلاندو الدولي (أ ب)

بدوره، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في مؤتمر صحافي، عن الوفاة التي وقعت في ولاية واشنطن، قائلا إنها لشخص من مقاطعة "كينغ"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته أو كيفية انتقال الفيروس إليه، حسب المصدر ذاته.

وسجلت الولايات المتحدة اليوم ارتفاعا في عدد المصابين بكورونا ليصل إلى 154، في وقت وافق البرلمان على تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار بهدف مكافحة الفيروس واحتوائه.

ارتفاع الوفيات في إيطاليا

وارتفعت، الأربعاء، حصيلة وفيات الفيروس في إيطاليا إلى 109، وأكثر من 3 آلاف إصابة.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الوفيات، اليوم، من 79 إلى 109، فيما بلغت الإصابات 3 آلاف و89 حالة قابلة للزيادة، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

وعلى خلفية تخطي وفيات كورونا المئة، أصدرت وزارة التعليم الإيطالية قرارا بغلق المدارس والجامعات حتى 15 آذار/ مارس الجاري.

امرأة ترتدي قناعًا طبيا خوفا من كورونا، شمال إيطاليا (أ ب)

كما أعلنت السلطات تنظيم جميع الفعاليات الرياضية في البلاد دون جمهور لمدة 30 يوما بدءا من 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتُعدّ إيطاليا بؤرة تفشي كورونا في أوروبا لاسيما في إقليمها الشمالي لومبادريا.

285 إصابة في فرنسا

وأعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، وجود 285 حالة إصابة بكورونا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال مسؤولو الصحة الفرنسيون، إنه تم تسجيل "73 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 285"، حسبما نقل موقع "ذو لوكال" المحلي.

وأوضح جيرومي سالومون، مدير القطاع الصحي في فرنسا وجود "15 حالة مصابة بكورونا في الرعاية المشددة" بالمستشفيات.

وسجلت فرنسا 4 وفيات بكورونا، أحدثها وفاة مسن (92 عاما)، الثلاثاء، في منطقة بريتاني، شمال غربي البلاد.

إصابة ثانية في السعودية

من حانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس، في وقت يتسلل المرض القادم من الصين إلى عدة دول خليجية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الإصابة لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر البحرين".

والإثنين الماضي، أعلنت السعودية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" لسعودي قادم من إيران عبر البحرين أيضا.

أمام متحف اللوفر الشهير في باريس (أ ب)

ومؤخرا، أعلنت السعودية تعليق أداء العمرة على المواطنين والمقيمين فيها، حتى إشعار آخر، كإحدى أدوات منع تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وقررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا.

ارتفاع المصابين في الجزائر

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 17.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 5 حالات جديدة مؤكدة لكورونا، من نفس عائلة 11 مصابا بالفيروس في محافظة البليدة شمالي البلاد"، إلى جانب رعية إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

وانتقل الفيروس إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم بين يومي 14 و21 شباط/ فبراير الماضي، وفق الوزارة في وقت سابق.

وأوضحت الأربعاء أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرًا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا".

وأعلنت الجزائر، في 25 شباط/ فبراير الماضي، عن أول إصابة بالفيروس، والمصاب إيطالي تم ترحيله إلى بلاده.

تسجيل إصابة جديدة في الإمارات

وأعلنت هيئة الصحة في مدينة دبي الإماراتية، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، لطالبة في مدرسة تقدم المنهاج الهندي بالمدينة.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "جرى عزل الطفلة (16 عاما) وأسرتها، كما تم تعليق الدراسة في المدرسة وإخلاؤها، للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكافة منشآتها وأبنيتها ومرافقها".

امرأة ترتدي قناعًا طبيا خوفا من كورونا، شمال إيطاليا (أ ب)

وبحسب البيان، فقد اتضح إصابة الطفلة بالفيروس عبر انتقاله إليها من والدها الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، فيما لم تظهر عليه أي أعراض إلا بعد مرور 5 أيام على وصوله (دون تحديد تاريخ السفر ووجهته)".

وبذلك، يصل عدد الإصابات بـ "كورونا" في الإمارت 28.

والثلاثاء، قررت وزارة التربية والتعليم تبكير بداية عطلة الربيع لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، لتبدأ الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع، ضمن جهود وقائية للحد من انتشار الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

وفي ما يلي إحصائيات ضحايا الفيروس، حتى منتصف ليل الأربعاء، وفق وكالة "الأناضول" للأأنباء:

1 - البر الرئيسي للصين: 80282 إصابة توفى منها 2981

- هونج كونج (تتبع الصين): 103 إصابة توفى منها 2

2 - ماكاو: 10 إصابات

3 - كوريا الجنوبية: 5621 إصابة توفى منها 35

4 - اليابان: 331 إصابة توفى منها 6

5 - إيطاليا: 3089 إصابة توفى منها 109

6 - إيران: 2922 إصابة توفى منها 92

7 - سنغافورة: 110 إصابات

8 - الولايات المتحدة: 154 إصابة توفي منهم 11

9 - فرنسا: 285 إصابة توفى منهم 4

10 - ألمانيا: 262 إصابة

11 - إسبانيا: 228 إصابة بينهم 2 وفاة

12 - الكويت: 56 إصابة

13 - تايلاند: 43 إصابة بينهم حالة وفاة

14 - تايوان: 42 إصابة بينهم حالة وفاة

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15 - البحرين: 52 إصابة

16 - ماليزيا: 50 إصابة

17 - أستراليا 50 إصابة توفي 2

18 - المملكة المتحدة: 87 إصابة

19 - الإمارات: 27 إصابة

20 - فيتنام: 16 إصابة

21 - كندا: 33 إصابة

22 - السويد: 52 إصابة

23 - سويسرا: 93 إصابات

24 - العراق: 35 إصابة

25 - النرويج: 59 إصابة

26 - عمان: 15 إصابة

27 - النمسا: 29 إصابة

28 - روسيا: 3 إصابات

29 - كرواتيا: 9 إصابات

30 - إسرائيل: 15 إصابة

31 - الفلبين: 3 إصابات منهم وفاة واحدة

32 - اليونان: 9 إصابات

33 - الهند: 28 إصابات

34 - لبنان: 15 إصابة

35 - رومانيا: 6 إصابات

36 - باكستان: 5 إصابات

37 - فنلندا: 7

38 - هولندا: 38 إصابة

39 - جورجيا: 3 إصابات

40 - المكسيك: 6

41 - مصر: إصابتان

42 - الجزائر: 17 إصابات

43 - أفغانستان: إصابة واحدة

44 - شمال مقدونيا: إصابة واحدة

45 - أستونيا: إصابتان

46 - ليتوانيا: إصابة واحدة

47 - بلجيكا: 23 إصابة

48 - بيلاروسيا (روسيا البيضاء): 6 إصابات

49 - نيبال: إصابة واحدة

50 - سريلانكا: إصابة واحدة

51 - كمبوديا: إصابة واحدة

52 - الدنمارك: 15 إصابات

53 - البرازيل: 4 إصابات

54 - نيوزيلندا: 3 إصابات

55 - نيجيريا: إصابة واحدة

56 - أذربيجان: 3 إصابات

57 - موناكو: إصابة واحدة

58- قطر: 8 إصابات

59- الإكوادور: 10 إصابات

60- أيسلندا: 26 إصابة

61- أرمينيا: إصابة واحدة

62- لوكسمبرج: إصابة واحدة

63- أيرلندا: إصابتان

64- التشيك: 8 إصابات

65- الدومينيكان: إصابة واحدة

66- إندونيسيا: إصابتان

67- السنغال: 4 إصابات

68- السعودية: إصابتان

69- الأردن: إصابة واحدة

70- تونس: إصابة واحدة

71- المغرب: إصابة واحدة

72- البرتغال: 5 إصابات

73- سان مارينو: 16 إصابات بينهم حالة وفاة

74- أندورا: إصابة واحدة

75- لاتفيا: إصابة واحدة

76- أوكرانيا: إصابة واحدة

77- ليختنشتاين: إصابة واحدة

78- تشيلي: إصابة واحدة

79- الأرجنتين:إصابة واحدة

80- بولندا: إصابة وحدة