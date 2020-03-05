مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية: ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا

أعلن مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية، عن "ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة ب​فيروس كورونا​ داخل المدينة، وهي لشخص قادم من ​إيطاليا​".

هذا وكانت ​وزارة الصحة​ البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن "تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة".