أعلن مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية، عن "ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا داخل المدينة، وهي لشخص قادم من إيطاليا".
هذا وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن "تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية: ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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