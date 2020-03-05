جو بايدن: علينا التركيز على هدفنا وهو الانتصار على ترامب

أكد المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن أن "ارتفاع نسب المشاركة يشير إلى رغبة الشعب الأميركي بالتغيير، وأنه علينا التركيز على هدفنا وهو الإنتصار على ترامب".
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه يعمل بجد على "بناء حركة واسعة للانتصار على ترامب"، مؤكداً أنه عمل مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على حل الكثير من التحديات بضمنها قطاع السيارات والمناخ والضمان الصحي"
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