وفاة ثانية بفيروس كورونا في اسبانيا

أعلنت السلطات في اقليم الباسك في شمال اسبانيا في بيان عن "وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل في الثانية والثمانين كان يعاني امراضا مزمنة"، مشيرة الى أن "هذا الشخص كان يعاني التهابا رئويا وتبين انه يحمل فيروس كورونا".
وأعلنت اسبانيا أمس أول وفاة على أراضيها جراء الفيروس لدى شخص قضى في 13 شباط في مستشفى بفالنيسا (شرق) وأظهر تشريح جثته أنه يحمل الفيروس.
ومع اتخاذ تدابير وقائية مثل تنظيم لقاءات رياضية من دون جمهور او الغاء مؤتمرات طبية، احجمت مدريد حتى الان عن اجراءات مشددة مثل اغلاق المدارس، الامر الذي قامت به ايطاليا الاربعاء بعد تسجيل اكثر من مئة وفاة ونحو ثلاثة الاف اصابة.
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