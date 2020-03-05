بن علوي: الدول العربية لم تتدخل في سوريا والعراق لأنها غير قادرة

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن الدول العربية لم تتدخل في ​سوريا​ أو ​العراق​ خلال أزمتيهما التي اندلعت منذ سنوات، لأنها غير قادرة على ذلك.

وأشار بن علوي في ​مؤتمر​ صحفي مع الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب ب​القاهرة​، إلى أنه "لم تتدخل الدول العربية في الشأن السوري لأنها غير قادرة، وفي الشأن العراقي لم يكن العرب قادرين مشاركة ​الولايات المتحدة​ إلا بعد حين، وهذا كله من المؤثرات السلبية على الصورة العربية"​​​.

ولفت إلى أن "الجوار العربي التركي فصلي وفقا لتقلبات الحكومات بين ​تركيا​ والدول العربية، ولكنه ليس عدائيا بجوهره بل قائم على المحافظة على المصالح".