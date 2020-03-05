بن علوي: الدول العربية لم تتدخل في سوريا والعراق لأنها غير قادرة

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن الدول العربية لم تتدخل في سوريا أو العراق خلال أزمتيهما التي اندلعت منذ سنوات، لأنها غير قادرة على ذلك.
وأشار بن علوي في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، إلى أنه "لم تتدخل الدول العربية في الشأن السوري لأنها غير قادرة، وفي الشأن العراقي لم يكن العرب قادرين مشاركة الولايات المتحدة إلا بعد حين، وهذا كله من المؤثرات السلبية على الصورة العربية".
ولفت إلى أن "الجوار العربي التركي فصلي وفقا لتقلبات الحكومات بين تركيا والدول العربية، ولكنه ليس عدائيا بجوهره بل قائم على المحافظة على المصالح".
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