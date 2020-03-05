إلغاء زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى واشنطن بسبب كورونا

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، أن رئيس الأركان ​أفيف كوخافي​ ألغى زيارة إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ التي كانت مقررة الأسبوع القادم بسبب ​فيروس كورونا​، موضحاً أنه وبالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ وبناء على التوصية القاضية بتجنب السفر إلى الخارج قدر المستطاع، تقرر تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصا.

وأكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور ​يهودا​ وسيدة تواجدت في المحل المذكور زهاء ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من ​إيطاليا​.