وزارة الصحة في سلوفينيا أعلنت رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلوفينيا​ ظهور أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد. وأوضحت وكالة أنباء (إس.تي.إيه) الرسمية أن الحالة لشخص قادم من ​المغرب​ عبر ​إيطاليا​ وأنه موجود حاليا بأحد ​مستشفيات​ ليوبليانا. وأجرت سلوفينيا حتى الآن اختبارات شملت 352 حالة مشتبه بها. إضغط للمزيد

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