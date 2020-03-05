أمير قطر يبحث مع ترامب العلاقات الاستراتيجية وأوجه دعمها وتعزيزها بين البلدين

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها، كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق إحلال السلام بين الولايات المتحدة الأميركية وطالبان الأفغانية الذي تم بوساطة دولة قطر".
بدوره، أكد أمير قطر "استمرار الدوحة في بذل الجهود التي من شأنها المساعدة في إجراء الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للتوصل لاتفاق سلام آخر بين الطرفين يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان".
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