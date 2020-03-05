ترزيان حذر من التدخل في التعيينات القضائية

لفت النائب ​هاكوب ترزيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "‏نظرا لأهمية موضوع ​التشكيلات القضائية​ البالغة، لا سيما في المرحلة الراهنة من ​تاريخ لبنان​، اننا نحذر اي فريق او جهة سياسية من التجرأ على التدخل فيها او حتى ان يخطر في باله ذلك، و​الشعب اللبناني​ كله ثقة ب​مجلس القضاء الأعلى​ وبرئيسه، وهو ينتظر تشكيلات مستقلة وصناعة قضائية صرفة"، مشيرا الى أنه "مع تأكيدنا المطلق وحرصنا الشديد بوجوب ​تحقيق​ استقلالية ​السلطة​ القضائية من خلال تلك ​التعيينات​، كي لا تبقى الوعود بتحقيق الإستقلالية وعدم التدخل بالتشكيلات، مجرد كلام عابر ووعود واهية".

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