شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر" يبدأ جلسته السادسة بالحوار المجتمعى حول المحليات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، الجلسة السادسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف، واللواء محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس الائتلاف، وعدد من سكرتير العموم بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

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وكان المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، قال إن الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً حرصه على المشاركة بكل جلسات الحوار للاستماع لكل وجهات النظر من جموع فئات المجتمع، مضيفاً أن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها في المناقشة في هذا القانون، ورغم ذلك لا تزال تسمتع لكل المداخلات والملاحظات، التي يبديها الجميع.

وأكد "السجينى" في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، أن مناقشات اللجنة غيرت 85٪ من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤى المحافظين والوزراء.