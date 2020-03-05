شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر عن افتتاح المنتدى الاقتصادى الدولى للمرأة: صورة مشرفة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المنتدى الاقتصادى للمرأة الذى يعقد فى مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشرف على تنظيمه المجلس القومى للمرأة، وسط حضور عالمى كبير، وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة، حيث حضرت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة فى البرلمان الدولى للتسامح والسلام فعاليات، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتورة هاربين أرورا، رئيسة رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادى للمرأة (WEF)، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج والنائبة هبة هجرس والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق ونعمات خليل رئيسة شركة ذا وركس، وبعض السفراء وعضوات المجلس القومى للمرأة وعددا كبير من المؤسسات والمنظمات النسائية والسيدات ورائدات الأعمال حول العالم.

ورحبت الدكتورة ماريان عازر بالحضور وبالدكتورة هاربين اورورا رئيسة المنتدى، حيث قالت عازر أن هذا منتدى رفيع المستوى يوفر مناخ مثالى لتبادل الخبرات ويفتح آفاق جديدة للتعاون ما بين الحضور لأن ضيوف المؤتمر هم شخصيات بارزة حققت نجاحات عدة كل فى مجاله.

وأضافت الدكتورة ماريان عازر أن استضافة المنتدى فى مصر لأول مرة، فى نسخته السادسة والعشرين، فى شهر مارس الذى يعتبر شهر المرأة فى مصر حدث فريد يتيح الفرصة للضيوف الوافدين أن يروا صورة مصر المشرفة الممثلة فى وزيراتها والشخصيات العامة النماذج الناجحة للمرأة المصرية، كما أن استعراض استراتيجية المرأة 2030 يوضح الإرادة السياسية فى استعادة المرأة المصرية مكانتها.

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وأضافت أن هذا النوع من المؤتمرات الدولية يرسل رسائل إيجابية ليس فقط عن الأمن والأمان لدعم السياحة ولكن فى ضوء ما يعيشه العالم من تخوف من فيروس كورونا والدليل على ذلك اصرار إدارة المؤتمر على عقد المؤتمر أو التزام المتحدثين والمشاركين بالحضور مما يؤكد على أن مصر آمنة صحيا أيضا، لافتة إلى أن كل أجهزة الدولة عملت معا لإخراج المؤتمر فى هذه الصورة المشرفة.