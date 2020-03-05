شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن استخدام الحبر الفسفورى فى انتخابات المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا لها، ظهر اليوم الأربعاء، راجعت فيه الاستعدادات النهائية لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية والمشرفين على اللجان .

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أنها طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، وأنها ناقشت تقريرًا حول أماكن إجراء الانتخابات والاطمئنان على تأمينها.

وقررت الهيئة استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020. Advertisements

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد قررت نقل فعاليات الانتخابات أولًا بأول على صفحتها الرسمية "فيس بوك"، وكلفت عددًا من المصورين بنقل الصورة والحدث منذ فتح باب التصويت حتى نهاية الفرز.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي:

- مؤسسة الأهـرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.