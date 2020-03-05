شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": إعلان الفائزين فى انتخابات المؤسسات القومية 17 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة الوطنية للصحافة نقل فعاليات الانتخابات أولاً بأول على صفحتها الرسمية "فيس بوك"، وكلفت عدداً من المصورين بنقل الصورة والحدث منذ فتح باب التصويت حتى نهاية الفرز.
تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالى:
- مؤسسة الأهـرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020
- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020
- مؤسسة دار التحرير ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020
- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020
وأوضحت أن العملية الانتخابية تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.
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