بسبب “كورونا”.. منتدى “كرانس مونتانا” يلغي دورته السادسة في الداخلة

بالتزامن مع الإعلان عن إلغاء عدد من التظاهرات المحلية والدولية، انسجاما مع الاحتياطات التي بات المغرب يتخذها احترازيا من فيروس “كورونا” المستجد، أعلن منتدى “كرانس مونتانا” الذي كان من المرتقب أن تحتضنه مدينة الداخلة خلال شهر مارس الجاري عن إلغاء دورته.

وقال الرئيس المؤسس للمنتدى، جون بول كارترون، في بلاغ له، إنه و”في الوقت الذي كان فيه كل شيء جاهزا لاستقبال عدد مهم من الشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم في الداخلة، بمناسبة الدورة السنوية السادسة للمنتدى بالمغرب، كان علينا للأسف، وعلى غرار الكثير من التظاهرات الكبرى الأخرى، أخذ فيروس كورونا بعين الاعتبار”.

وأضاف كارترون أن “منتدى كرانس مونتانا ليس بوسعه إلا أن يمتثل لقرار السلطات العليا للمملكة، التي توجهها ضرورة تفرض نفسها، اليوم، على معظم الدول الكبرى حول العالم”، موضحا أن “منتدى الداخلة لن ينعقد بالتالي في مارس 2020 كما كان مقررا”.

وخلص إلى القول إنه “وفي الوقت الراهن، الأفق بالنسبة لنا ليس واضحا ومن غير الممكن توقع أي شيء بالنسبة للفترة القادمة. سنحرص على التواصل بشأن المستقبل عندما يتحسن الوضع ويستقر بشكل نهائي”.

Advertisements

ووسط الضغط الذي تمارسه الجارة الشرقية الجزائر، كان المغرب متشبثا بعقد منتدى “كرانس مونتانا” هذه السنة، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة نهاية الأسبوع الماضي إن “منتدى كرانس مونتانا سينعقد وسيعرف نفس النجاح، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء”.

وكشف المغرب، أن هناك وثائق رسمية تؤكد أن الجزائر تراسل الدول، لدعوتها إلى عدم المشاركة في “كرانس مونتانا”، وهو ما علق عليه بوريطة قبل أيام بالقول إن “المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية.. ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه”.

وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار.. الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل، مذكرا بأن “المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض”.