طاليب: “البطاقة الحمراء أثرت علينا ونقطة من واد زم أحسن من لا شَيْء” – فيديو

عاد فريق الجيش الملكي بنقطة وحيدة من مدينة واد زم، بعدما انتهت مبارته أمام الفريق المحلي بالتعادل 2-2، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المغربي للمحترفين.

وقال طاليب، مدرب الجيش الملكي، إن نقطة التحول في المباراة هي البطاقة الحمراء، التي تلقاها اللاعب الجيراري، الشئ، الذي قلب الكفة لصالح سريع فريق واد زم.

وأضاف طاليب أن العودة بنقطة وحيدة من واد زم أحسن من لا شيء، خصوصا أن فريق واد زم قوي داخل ملعبه.

وبالنتيجة المذكورة، بقي الجيش في المركز الرابع بـ30 نقطة، وسريع وادي زم في المركر الـ12، برصيد 20 نقطة.