ملابس حمراء للمصابين وبيضاء لغيرهم.. أبرز تدابير الإمارات لمحاصرة “كورونا”

طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية نزلاء فندقين، تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما في أبو ظبي، بارتداء ملابس بألوان محددة من أجل تمييز المحتمل إصابتهم بفيروس “كورونا”، وغير المصابين.

وقالة “الصحة العامة”، من خلال إشعار، نشره الفندقان داخل مرافقهما “يُطلب من جميع الضيوف المصابين بحمى، أو سعال، أو صعوبة في التنفس ارتداء ملابس حمراء، ومن جميع الضيوف الآخرين ارتداء ملابس بيضاء”.

وطالب الفندقان نزلاءهما بالتزام الهدوء، لافتين الانتباه إلى أن الفندقين تم وضعهما في الحجر الصحي، لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، حسب الإشعار ذاته.

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ونفت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما، المغادرة دون إجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي، وفحص المخالطين. ومتابعتهم، في إطار إجراءات احترازية بالتعاون مع الجهات الصحية، حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي قد أعلنت، نهاية الأسبوع الأخير، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، اعتبروا من المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الإمارات سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، تعافى منها خمسة من بين المصابين، دون وقوع وفيات.