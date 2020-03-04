عاجل.. بسبب “كورونا” جامعة لقجع “تقرر” خوض جميع مباريات البطولة بدون جماهير

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خوض جميع مباريات البطولة بدون جماهير بداية من الأسبوع الجاري، بسبب فيروس “كورونا”.

وقال بلاغ للجامعة “في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرات وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارا من اليوم”.

وتابع البلاغ “تدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وللعصبة الوطنية كرة القدم النسوية التقيد بهذا القرار”.