عاجل.. مباراة “اليوفي” و”الانتر” في عيد المرأة بدون جمهور بسبب “كورونا”

اتخذ البرلماني الايطالي مجموعة من التدابير لمواجهة فيروس “كورونا” والحد من إمكانيات انتشاره في ميادين كرة القدم، بعدما سبق له تأجيل مجموعة من المباريات بعد تفشي الفيروس في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية وإسبانية أن الحكومة الإيطالية قررت خوض جميع المنافسات الرياضية، بما فيها منافسات الدوري بدون جماهير حتى يوم 3 أبريل المقبل من منطلق الحرص على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

واستندت المصادر ذاتها على تصريح وزير الرياضة فيسينزو سبادافورا، مبرزة أن القرار لا يقتصر على مباريات كرة القدم، وإنما يشمل، أيضا، جميع الأصناف الرياضية، مشددة على كون مباراة يوفنتوس والميلان لحساب مسابقة الكأس التي تم تأجيلها في وقت سابق ستتم برمجتها، بدورها، بدون جمهور، وأن مباراة اليوفي والانتر ستلعب يوم 8 مارس.