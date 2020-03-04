رفع العقوبات الأميركية عن 157 مؤسسة في السودان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفعت واشنطن العقوبات الأميركية عن 157 مؤسسة عاملة في السودان، بحسب ما قال البنك المركزي السوداني، يوم الأربعاء.
وأعلن محافظ المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في بيان، أن القرار الأميركي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوي إيوائه لـ"الإرهاب".
وأشار البيان إلى أنه "بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور"، لكن المحافظ، قال إن الخطاب أشار إلى عدم وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويلات البنكية.
وخلال الفترة الماضية خاطب البنك المركزي السوداني، المصارف العاملة في السوق المحلية والبنوك المراسلة، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية، بتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
وبسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجا، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.
والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام سودانية وعربية، أن شركة "فيزا" العالمية لأنظمة الدفع الإلكترونية، تتحضر إلى دخول السوق المصرفية السودانية خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال تقديم خدماتها لمجموعة من البنوك العاملة في السوق المحلية.
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