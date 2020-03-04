شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإخوان الإرهابية تعتقل شباب شبوة "بالأسماء" والان مع التفاصيل

عاجل.. الإخوان الإرهابية تعتقل شباب شبوة بالأسماء الأربعاء 4 مارس 2020 اعتقلت مليشيات الإخوان الإرهابية، منذ قليل، 4 شباب من أبناء مدينة نصاب بشبوة، وذلك أثناء قيام عناصر الإرهابية من بعملية إجرامية بالمدينة.

وجاءت أسماء المعتقلين من شباب المدينة كالاتي "لحبش بن لشرم_ يحيى تيسير عبد الكريم_ سالم هادي مهذلوق _ صالح مبخوت فليت".

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