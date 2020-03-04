أبو الغيط: حريصون على التعاون مع الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا

الأربعاء 4 مارس 2020

أكد امین عام جامعة الدول العربیة أحمد أبوالغیط حرص الجامعة على مواصلة تعاونھا الوثیق مع الأمم المتحدة في كل ما یسھم في التوصل الى تسویة سیاسیة متكاملة للوضع في لیبیا وتحقیق تطلعات الشعب اللیبي في الأمن والاستقرار والرفاھیة.



وأعرب أبو الغیط في بیان صادر عن الجامعة العربیة ،الیوم الثلاثاء، عن شكره وتقدیره للمبعوث الأممي الى لیبیا غسان سلامة على الجھود المضنیة التي اضطلع بھا في سبیل انھاء الصراع وحالة الانقسام في لیبیا طوال فترة عمله ممثلا خاصا لسكرتیر عام الأمم المتحدة الى لیبیا.

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وأثنى بھذا الصدد على قیادة سلامة لبعثة الدعم الأممیة في لیبیا والتزامه بخدمة جھود السلام والاستقرار في البلاد.

وكان مكتب الأمین العام للأمم المتحدة انطونیو غوتیریس قد ذكر في وقت سابق الیوم ان غوتیریس تلقى رسالة من مبعوثھ في لیبیا غسان سلامة لیبلغه برغبته في الأستقالة من منصبه.