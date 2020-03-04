ضربة جوية أمريكية تكبد حركة طالبان خسائر فادحة

الأربعاء 4 مارس 2020

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية ضد الحركة في ولاية هلمند، الواقعة جنوب غرب أفغانستان في أول انتكاسة لخطوات إنهاء الحرب مع "طالبان" .



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يأتي هذا التطور غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث هاتفيا مع الزعيم في حركة "طالبان" الملا برادر، واصفا الحديث بأنه كان جيدا جدا.

وكانت الولايات المتحدة والحركة وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرا.