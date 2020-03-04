(صحية الشورى) توصي بتكثيف التوعية والإجراءات الوقائية لمواجهة كوفيد19

مسقط ـ الخليج 365:

دعت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى الى ضرورة تكثيف التوعية والاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وذلك خلال لقاء عقدته صباح أمس مع عدد من المختصين بوزارة الصحة.

وقد ناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تكثيف الوعي الوقائي للمجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستعدادات السلطنة في حالة زيادة الأعداد المصابة، ومدى جاهزية المؤسسات الصحية لمكافحة أي تفش لهذا الفيروس المستجد. وقد أكد المختصون الصحيون على اهمية تعاون المجتمع واستجابة الأفراد للإرشادات الوقائية والإجراءات المتبعة من أجل التقليل من انتشار مثل هذه الحالات.

من جانبه، أكد الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة بأن عدد الحالات المسجلة بالسلطنة حتى مساء أمس الاول قد بلغ 12 حالة، تخضع للرعاية الصحية. إضافة الى مجموعة تصل الى 2700 حالة تحت الحجر المنزلي والمؤسسي، وأضاف بأن وزارة الصحة تقوم في الفترة الحالية بتعزيز وتكثيف جميع الإجراءات على المنافذ بالسلطنة وتعزيز الإجراءات في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتعزيز قدرات مختبرات الصحة العامة للتشخيص. كما أنه يتم التركيز على توعية وتثقيف المجتمع للوقاية من الأمراض بشكل عام وخصوصا الأمراض التنفسية، والتأكيد على إرشادات النظافةالعامة وآداب العطس والسعال، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي. وحث المواطنين والمقيمين من خارج السلطنة على التعريف بأنفسهم من أجل إعطائهم الإرشادات اللازمة للحجر الصحي. وحول آلية التعامل مع الفئات التي لا تلتزم بإجراءات الحجر الصحي المنزلي أوضح مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، بأنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات القضائية والتشريعية حول آلية التعامل معهم، وعندنا بالسلطنة قانون الأمراض المعدية والذي يتيح لوزير الصحة وللوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل التعامل مع الأشخاص الذين لا يلتزمون بإجراءات الحجر المنزلي أو المؤسسي.