في إطار متابعتها لمستجدات كوفيد19: التربية والتعليم توجه بتأجيل كافة الفعاليات والمناشط التربوية

ـ توصية برفع مستوى الصحة العامة في الفصول والقاعات الدراسية

ـ تأكيد على أهمية إيجاد آلية مناسبة لإدارة المقصف تتناسب مع كثافة الطلبة

مسقط ـ الخليج 365:

في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم لمستجدات الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ وحرصا على سلامة الطلبة والطالبات وكافة العاملين بالمدارس، وجهت وزارة التربية والتعليم أمس بأهمية تأجيل كافة الفعاليات والمناشط التربوية سواء أكانت على مستوى المحافظة أو المدرسة حتى إشعار آخر.

كما أكدت الوزارة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها من قبل المدارس للحد من انتشار الأمراض المعدية.

وفي مجال التوعية الصحية أشارت الوزارة إلى أهمية أن يقوم فريق التوعية الصحية بالمدرسة بتنفيذ خطة التوعية من خلال التركيز على: تفعيل الوسائل الإعلامية المتاحة في المدرسة مثل شاشات العرض والصوتيات ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وتخصيص فقرة إذاعية يومية في طابور الصباح تتضمن توجيهات وإرشادات توجيهية للاجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار الأمراض المعدية. كما وجهت الوزارة بأهمية توعية الطلبة لاتباع العادات الصحية والتركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية تفقد الوضع الصحي لأبنائهم ومتابعة حالتهم الصحية، وفي حال وجود أعراض مرضية يلزم الطالب المنزل ويذهب للمركز الصحي لأخذ العلاج. وفي مجال البيئة المدرسية وجهت الوزارة بضرورة إيجاد بيئة صحية سليمة من خلال رفع مستوى الصحة العامة في الفصول والقاعات الدراسية وغرف المعلمين والإدارة، وتهويتها تهوية جيدة وتوفير محارم ورقية بالصفوف بحيث تكون في متناول أيدي الطلبة عند العطس والسعال والتخلص منها مباشرة بوضعها في سلة المهملات، وتشجيع الطلبة على إحضار محارم الجيب الورقية لاستخدامها في تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتوفير سلال مهملات ذات غطاء سهل الفتح في جميع الفصول والقاعات وغرف المعلمين والإدارة. كما وجهت الوزارة بضرورة التأكد من وجود الصابون والمطهرات والمحارم الورقية وسلال المهملات ذات غطاء سهل الفتح بدورات المياه. وفي مجال النظافة العامة للمدرسة وجهت الوزارة بأهمية توفير المطهرات العادية اللازمة لغسيل الأرضيات والأثاث بالمدارس، كما وجهت بأهمية التخلص من مجمعات القمامة الموجودة بالمدرسة بشكل يومي، وتنظيف صنابير مياه الشرب وتغيير الفلاتر بانتظام والعمل على الحفاظ على نظافة الأماكن المحيطة بثلاجات مياه الشرب، وتجنب مشاركة الآخرين للأدوات الشخصية. وفي مجال إجراءات تخفيف الزحام داخل المدرسة والفصول وجهت الوزارة بأهمية إيجاد آلية مناسبة لإدارة المقصف المدرسي تتناسب مع كثافة الطلبة بالمدرسة. واتباع توجيهات وزارة التربية والتعليم حول تنظيم طابور الصباح والفسحة، والتقليل من الأنشطة ذات التجمعات الطلابية مثل الرحلات الطلابية والمعسكرات.