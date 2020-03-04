مصر تحبط هجوما استهدف كمينا أمنيا بالعريش وتنفيذ حكم الإعدام بحق عشماوي

العريش”مصر” ـ د ب أ: أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما إرهابيا استهدف كمينا أمنيا مساء امسي الاول في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وذكر مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قوات الأمن تصدت لمسلحين هاجموا كمين سن الجبل جنوبي رفح، حيث جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل ” 4 إرهابيين وإصابة 4 آخرين” ، بينما أصيب أربعة من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم. وأضاف المصدر أنه أثناء نقل أحد مصابي الشرطة إلى المستشفى تعرضت سيارة الإسعاف التي كانت تقله لهجوم مسلح على الطريق الدولي العريش ـ رفح ، مما أسفر عن مقتله. وأشار المصدر إلى نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

الى ذلك، أعلن المتحدث العسكري المصري أنه تم صباح امس تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب.

وأرفق المتحدث العقيد تامر الرفاعي الخبر، الذي نشره على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو تضمن سردا لـ 14 جريمة أدين بها عشماوي، من بينها “مذبحة الفرافرة” واستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.