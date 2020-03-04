بالفيديو..ردود افعلل متباينة تواجه اقتراح عبد المهدي بإجراء انتخابات مبكرة

تباينت ردود الافعال السياسية والشعبية تجاه دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى انتخابات مبكرة في اواخر العام الجاري بين الترحيب والتشكيك

فالظروف الراهنة وبحسب مختصين تحتاج الى استقرار سياسي وامني واستعداد كامل من المفترض ان تبديه مفوضية الانتخابات، في حين لم يحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية والمفوضية العليا الى هذه اللحظة، الامر الذي قد يجعل الحديث عن امكانية اجراءها في الوقت الحالي مستبعدا.

مقابل ذلك يطالب ناشطون ومراقبون بأجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعد قريب لا يتعدى منتصف العام الحالي ، في حين لم يفارق هذا المطلب خطبة المرجعية الدينية التي دعت في اكثر من مرة الى اللجوء لأنتخابات مبكرة من شأنها ان تخرج البلاد من الازمة السياسية الراهنة.

واذا ما استمر اخفاق مجلس النواب في منح الثقة للحكومة الانتقالية التي من المفترض ان تحدد موعدا للانتخابات المبكرة فقد يطول الحديث عن اجراءها في وقت قريب في ظل تساؤل البعض عن كيفية اقتراح رئيس الوزراء المستقيل موعدا للانتخابات دون الرجوع للمفوضية الجديدة.

