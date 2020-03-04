الصحة تعلن تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".
وواكد البدر "على ضرورة الإلتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع انتقال العدوى"، داعيا "جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".
واعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا في بغداد.
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