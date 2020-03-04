إدارة أربيل تعتذر عن احداث مباراة الصناعات

رياضة 2020-03-04 | 21:20 3,069 مشاهدة قدمت إدارة نادي أربيل، اعتذاراً عن احداث مباراة الفريق أمام الصناعات الكهربائية لحساب الأسبوع الرابع من دوري الكرة الممتاز. واقتحمت جماهير اربيل ملعب المباراة بعد نهايتها بفوز الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2. واقتحمت جماهير اربيل ملعب المباراة بعد نهايتها بفوز الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2. وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي أربيل عبد الله مجيد في بيان انه "باسم أعضاء الهيئة الادارية وجماهير نادي اربيل نتقدم بالاعتذار عن أي خطأ مقصود او غير مقصود اتجاه كادر قناة العراقية الرياضية وكل مسؤولي المباراة".



وأضاف "نؤكد مرة ثانية حرصنا الكبير على روح الاخوة والتعاون المشترك بين جميع المؤسسات الخاصة بكرة القدم واللجان التابعة لاتحاد كرة القدم مم حكام ومشرفين والفرق الزائرة وكذلك الاعلام الرياضي".

وأضاف "نؤكد مرة ثانية حرصنا الكبير على روح الاخوة والتعاون المشترك بين جميع المؤسسات الخاصة بكرة القدم واللجان التابعة لاتحاد كرة القدم مم حكام ومشرفين والفرق الزائرة وكذلك الاعلام الرياضي".

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