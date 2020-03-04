السلطات السورية تمنع دخول المسافرين العراقيين

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان السلطات السورية منعت دخول المسافرين العراقيين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "السلطات السورية منعن دخول المسافرين العراقيين الى سوريا (الكروبات السياحية الدينية فقط) من منفذ القائم". واضاف ان "الحركة التجارية مستمرة".

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