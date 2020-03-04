مقتل جندي بهجوم لداعش على نقطة امنية في ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن جنديا قتل بهجوم لـ"داعش" على نقطة امنية في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر بداعش هاجموا نقطة امنية بأطراف قرية الاصلاح في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل احد الجنود".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما اتخذت اجراءا مشددة".
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