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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة جوية أمريكية تكبد حركة طالبان خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية ضد الحركة في ولاية هلمند، الواقعة جنوب غرب أفغانستان في أول انتكاسة لخطوات إنهاء الحرب مع "طالبان" .
يأتي هذا التطور غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث هاتفيا مع الزعيم في حركة "طالبان" الملا برادر، واصفا الحديث بأنه كان جيدا جدا.
وكانت الولايات المتحدة والحركة وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرا.
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