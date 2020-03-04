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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يعلن تأجيل المنتدى العربي للاستثمار السياحي بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أجلت وزارة السياحة والآثار الأردنية اليوم، المنتدى العربي للاستثمار السياحي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً، وتسجيل أول إصابة محلياً.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار التأجيل جاء حفاظاً على السلامة العامة، والتزاماً بتعليمات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ولم تحدد الوزارة موعداً جديداً للمنتدى الذي كان من المقرر عقده في الـ 14 من الشهر الجاري.
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