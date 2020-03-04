أزمة «سد النهضة» تشتعل .. رئيسة إثيوبيا تلمح لإنتصار «عسكري» .. السيسي يوجه رسالة حاسمة .. ترامب يدعم القاهرة

- إعداد - محمد علي هـاشم

أقرت جامعة الدول العربية، الأربعاء، "قرارا مهما" قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية، إن القرار "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي".

كما يرحب القرار باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأميركية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أميركا والبنك الدولي "عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة".

وأشار أبو الغيط إلى أن القرار حث الدول العربية على "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة".(المصدر)

وسط توتر الأجواء بين إثيوبيا ومصر بسبب «سد النهضة» .. رئيسة إثيوبيا تستشهد بمعركة «عدوة» وتحشد شعبها!

وجهت رئيسة إثيوبيا، ساهلورك زودي، مساء اليوم، رسالة إلى الشعب الإثيوبي، وتحدثت عن "السلاح الكبير".

وقالت زودي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية: "سد النهضة الإثيوبي الكبير، هو نموذج لوحدتنا".

وتابعت بقولها: "السد هو أكثر من مجرد مشروع تنموي، وجاء ذلك عند إطلاق برنامج جمع التبرعات من المجتمع لدعم السد".

وأشارت الرئيس الإثيوبية إلى أن "سد النهضة هو سلاح إثيوبيا الكبير للتغلب على الفقر وإحياء الأمل في التنمية المستقبلية".

ودعت زودي جميع الإثيوبيين إلى تكرار ما وصفته بـ"انتصار عدوة" في استكمال بناء السد، قبل الموعد المحدد.

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وطرحت الرئيسة الإثيوبية برنامج تمويل يمكن أن يشارك الشعب فيه عن طريق رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة.

وتأتي تصريحات الرئيسة الإثيوبية وسط توتر الأجواء بين إثيوبيا ومصر، بسبب قواعد ملء سد النهضة. (المصدر)

ترامب يدعم موقف القاهرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة الجهود من أجل التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الاتصال شهد "التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

وأضاف راضي أن الرئيس الأميركي أعرب عن "تقديره" لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول السد في واشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره "اتفاقاً شاملا وعادلا ومتوازنا".

كما اعتبر أن ذلك "يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر".

وأكد ترامب خلال الاتصال، "استمرار الإدارة الأميركية في بذل الجهود الدؤوبة، والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة".

وأعرب السيسي عن "بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه ترامب في هذا الصدد".

السيسي يوجه رسالة حاسمة

شدد الرئيس المصري على "استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام، في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله". (المصدر)