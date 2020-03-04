وجهت رئيسة إثيوبيا، ساهلورك زودي، مساء اليوم، رسالة إلى الشعب الإثيوبي، وتحدثت عن "السلاح الكبير".
وقالت زودي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية: "سد النهضة الإثيوبي الكبير، هو نموذج لوحدتنا".
وتابعت بقولها: "السد هو أكثر من مجرد مشروع تنموي، وجاء ذلك عند إطلاق برنامج جمع التبرعات من المجتمع لدعم السد".
وأشارت الرئيس الإثيوبية إلى أن "سد النهضة هو سلاح إثيوبيا الكبير للتغلب على الفقر وإحياء الأمل في التنمية المستقبلية".
ودعت زودي جميع الإثيوبيين إلى تكرار ما وصفته بـ"انتصار عدوة" في استكمال بناء السد، قبل الموعد المحدد.
وطرحت الرئيسة الإثيوبية برنامج تمويل يمكن أن يشارك الشعب فيه عن طريق رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة.
وتأتي تصريحات الرئيسة الإثيوبية وسط توتر الأجواء بين إثيوبيا ومصر، بسبب قواعد ملء سد النهضة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط توتر الأجواء بين إثيوبيا ومصر بسبب «سد النهضة» .. رئيسة إثيوبيا تستشهد بمعركة «عدوة» وتحشد شعبها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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