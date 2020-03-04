إندلاع معركة بين النواب و«إهانة أردوغان» في البرلمان التركي

تبادل نواب داخل البرلمان التركي اللكمات يوم الأربعاء في عراك اندلع أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.
وأظهر مقطع فيديو للواقعة انضمام عشرات النواب إلى الشجار حيث صعد بعضهم فوق الطاولات أو سددوا اللكمات بينما حاول آخرون إنهاء الشجار.
واتهم النائب انجين أوزكوك من حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان خلال مؤتمر صحفي ثم في تغريدات على تويتر بعدم احترام الجنود الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في إدلب بسوريا.
كما اتهم أوزكوك الرئيس بعدم التحلي بالمسؤولية لإرساله القوات إلى صراع دون غطاء جوي.
وندد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بتصريح النائب المعارض.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقا في اشتباه بإهانة الرئيس.
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