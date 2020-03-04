تجمع عدد من المعتصمين في منطقة المشرفية استنكاراً للسياسات التي تتبعها المصارف

تجمع عدد من المعتصمين في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية في بيروت، استنكاراً "السياسات التي تتبعها المصارف، بالتعاون مع أصحاب محال الصيرفة".
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