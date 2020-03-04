تجمع عدد من المعتصمين في منطقة المشرفية استنكاراً للسياسات التي تتبعها المصارف

تجمع عدد من المعتصمين في منطقة المشرفية ب​الضاحية الجنوبية​ في ​بيروت​، استنكاراً "السياسات التي تتبعها ​المصارف​، بالتعاون مع أصحاب محال الصيرفة".

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