البزري: نسبة الوفيات بكورونا لم تتعد 3% وبالتالي لا يعد مرضا مميت

أكد عضو اللجنة الطبية لمكافحة ​كورونا​ الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ إلى أننا في ​لبنان​ "ما زلنا في مرحلة الإحتواء، معتبراً أن الجهد الكبير الذي يحصل من عمليات تحقيق مع جميع المصابين واتصالهم الجسدي بعائلاتهم وأصدقائهم، مؤكداً أنه على ​الحكومة​ تحريك القدرة البشرية، منوهاً بمساعدة طلاب ​الجامعة اللبنانية​ بمساعدة أخصائيي ​الأمراض​ الجرثومية واختصاصات أخرى".

واعتبر خلال ​مقابلة​ تلفزيونية أن "كورونا لا يشكل خطراً شديداً بقدر ما يتم التهويل به وإنه غير مميت لأن نسبة الوفيات لم تتعد 3% في جميع دول ​العالم​، واحتمال عدم موت المريض وشفاءه هو 93% وبالتالي فإن الوقاية هي المطلوبة"، مؤكداً أن "كل شخص مصاب بمرض تنفسي شديد، عليه أن يبحث عن كورونا، لكن لا يعني أن الإصابة بكورونا أكيدة".

وأكد أن التحليل الطبي الوحيد الذي تعترف به ​وزارة الصحة​ هي فحوصات ​مستشفى بيروت الحكومي​ حصراً حتى الآن .

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