طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا ودافئا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً ويستمر حتى ظهر يوم السبت، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الجنوبية.

الجمعة: غائم جزئيا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً اعتباراً من الظهر ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً خلال ​النهار​.