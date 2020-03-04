وزير الصحة: لا مصلحة لأحد بإخفاء ارقام المصابين بفيروس كورونا

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان "ملف فيروس ​الكورونا​ حساس جداً وهذا الامر متعلق الامن الصحي الوطني، ويشكل هاجس كبير للشعب ال​لبنان​ي، وللعام اجمع، الذي يعاني من هذا الوباء، والخطر هو من سرعة انتشار هذا الفيروس، والاحصاءات الاخيرة تشير الى ان أكثر من 50 بلد في ​العالم​ سجل ​اصابات​"، لافتاً الى ان "​وزارة الصحة​ تؤكد اصابة 15 شخص بهذا الفيروس وهم بحالة العزل في ​المستشفى الحكومي​".

وأكد حسن، انه "لا يوجد مصلحة لأحد او لأي بلد ان يخفي ارقام الاصابات بهذا الفيروس، واي حالة تشخص في لبنان مصابة بهذا الفيروس، تقوم مديرية ​الوقاية​ والترصد الوبائي بالعمل على استقصاء محيط المصاب للوقاية وعدم تسجيل ​حالات​ جديدة"، مبيناً ان "من ضمن الحالات التي سجلت في لبنان لمسن يتجاوز 75 عاماً، وهذه الحالة حرجة نظراً لمعاناته من امراض مستعصية ودائمة، ولكن وضعه التنفسي سليم ولكن يعاني من تداعايت الامراض الاخرى اي الجهاز المناعي، اما الحالة الثانية فهي لشخص عائد من مصر بعد ان كان برحلة سياحية مع ابنته، وهو ليس مقيم بمصر، وبعد 3 ايام من وصوله الى لبنان شعر بالتعب والرشح فزار الطبيب واخذ ادوية معينة، ولكنه ذهب الى المستشفى لأنه لم يتعافى والمستشفى تواصلت معنا بهذا الموضوع واتخذنا كل الاجراءات الواجب اتخذها".