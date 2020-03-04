تكتل "أوع" طالب مجلس القضاء بإعلان تشكيلات القضاء العدلي

أعرب "تكتل أوع"، في بيان عن رفضه لـ"أي تدخل سياسي في القضاء، بعد أن برز في اللحظات الأخيرة محاولة استعمال ​القضاء العسكري​ كحصان طروادة للتدخل السياسي"، مشيرا الى أنه "لما كان القضاء العدلي هو الأصل، والقضاء العسكري هو الاستثناء، ولما كان القضاء هو أحد أهم المداخل للخروج من ​الأزمة​، ولما كان التدخل السياسي في عمل القضاء هو أساس الأزمة، نطالب ​مجلس القضاء الأعلى​ بالقيام بخطوة ثورية جريئة عبر إعلان تشكيلات القضاء العدلي من دون أي انتظار، حرصا على مصالح الشعب والوطن".

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