لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ الى أنه "بعد كتابنا للحاكم في ك2 وطلبنا بقيام لجنة تحقيق في ​مجلس النواب​، وبعد جلسة الإستماع للحاكم في ​لجنة الإقتصاد​، وإجتماعنا مع ​السفيرة السويسرية​ والمدعي العام التمييزي، نجزم ان أموالا حولت للخارج لنافذين PEPs، بينما المواطن يرزح تحت إستنسابية هذه ​المصارف​ التي تمثل اليوم أمام ​القضاء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: أموال حولت للخارج لنافذين والمواطن يرزح تحت إستنسابية المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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