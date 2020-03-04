حمدان عن حجز أموال المودعين: صبر الناس قد نفذ وحسابهم سيكون عسيرا

لفت أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ إلى أنه توقع "خروج المصرفيين من مطحنة ​القضاء​ التي سمعنا جعجعة دون طحيناً أو شعيراً ملائكة لا مسؤولية لهم فيما حصل ويحصل من بهدلة وذل لكل المواطنين ال​لبنان​يين".

وأشار في تصريح له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى "اننا سمعنا فلسفة وتفلسفاً من كبير الملائكة البانكيين في إبراز شهادة حسن السلوك المزورة التي خرجوا منها اليوم، ولكن ليعلموا أننا لا نزال تحت رحمة مسؤوليتهم عن ​الفساد​ والإفساد في إدارة أموال اللبنانيين المؤتمنين عليها، ولا يزال يسمح للمواطن اللبناني بسحب مئة او مئتين ​دولار​ من ماله المنهوب في خزائنهم تحويشة عمر كل الناس، وسيذكر التاريخ في لبنان ان في زمن هؤلاء ملائكة ​المال​ الأسود تعرض المواطنون ​اللبنانيون​ جميعاً لسرقة الدهر من قبلهم".

وأكد حمدان أن "صبر الناس قد نفذ وان الحساب وإن لم يطبق عليهم في مطحنة القضاء الفارغة، ف​الشعب اللبناني​ هو سيكون الحكم وحسابهم سيكون حساباً عسيراً وعسيراً جداً".