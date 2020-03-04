لفت أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان إلى أنه توقع "خروج المصرفيين من مطحنة القضاء التي سمعنا جعجعة دون طحيناً أو شعيراً ملائكة لا مسؤولية لهم فيما حصل ويحصل من بهدلة وذل لكل المواطنين اللبنانيين".
وأشار في تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي إلى "اننا سمعنا فلسفة وتفلسفاً من كبير الملائكة البانكيين في إبراز شهادة حسن السلوك المزورة التي خرجوا منها اليوم، ولكن ليعلموا أننا لا نزال تحت رحمة مسؤوليتهم عن الفساد والإفساد في إدارة أموال اللبنانيين المؤتمنين عليها، ولا يزال يسمح للمواطن اللبناني بسحب مئة او مئتين دولار من ماله المنهوب في خزائنهم تحويشة عمر كل الناس، وسيذكر التاريخ في لبنان ان في زمن هؤلاء ملائكة المال الأسود تعرض المواطنون اللبنانيون جميعاً لسرقة الدهر من قبلهم".
وأكد حمدان أن "صبر الناس قد نفذ وان الحساب وإن لم يطبق عليهم في مطحنة القضاء الفارغة، فالشعب اللبناني هو سيكون الحكم وحسابهم سيكون حساباً عسيراً وعسيراً جداً".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان عن حجز أموال المودعين: صبر الناس قد نفذ وحسابهم سيكون عسيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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