أصدرت وزارة الصحة في ولاية واشنطن إحصائيات محدّثة، تُظهر وفاة حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات إلى 10 أشخاص ، 9 منهم توفوا في كينغ، أكثر مقاطعات الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بالإضافة إلى شخص واحد في مقاطعة سنوهوميش.
وأعلنت ولاية واشنطن عن 39 حالة إصابة بالفيروس التاجي، كلها في منطقة سياتل الكبرى. ولم تتوفر على الفور أي معلومات أخرى عن الوفاة المبلغ عنها مؤخرا.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات واشنطن تعلن عن حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.