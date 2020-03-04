سلطات واشنطن تعلن عن حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أصدرت ​وزارة الصحة​ في ولاية ​واشنطن​ إحصائيات محدّثة، تُظهر وفاة حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصل مجموع الوفيات إلى 10 أشخاص ، 9 منهم توفوا في كينغ، أكثر مقاطعات الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بالإضافة إلى شخص واحد في مقاطعة سنوهوميش.

وأعلنت ولاية واشنطن عن 39 حالة إصابة بالفيروس التاجي، كلها في منطقة سياتل الكبرى. ولم تتوفر على الفور أي معلومات أخرى عن الوفاة المبلغ عنها مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.