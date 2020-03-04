وزارة الصحة الإيرلندية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرلندية عن تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​. تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. إضغط للمزيد

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