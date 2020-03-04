الصحة العراقية: تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد

أعلنت وزارة الصحة ​العراق​ية عن تسجيل تسجيل ثاني حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في العاصمة العراقية ​بغداد​ .

جاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد، وهي حالة الوفاة الثانية في العراق بعد أن سجلت السلطات حالة وفاة أولى في محافظة السليمانية في وقت سابق من اليوم .

ومنع العراق مواطنيه من السفر الى تسع دول شهدت ​اصابات​ عالية في مقدمتها ​ايران​ و​الصين​ كما عطل ​المدارس​ و​الجامعات​ تفادياً لإنتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.